Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ukrayna açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in dün İstanbul'da görüşmesinin ardından bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan dünkü görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Ukrayna ile işbirliğimiz üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir" demişti.