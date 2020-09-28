Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Libya'da Fransa ile çalışabiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron arasında son yapılan telefon görüşmesinin olumlu atmosferde gerçekleştirildiğini belirterek, Libya'da diğer ülkelerin yanı sıra Fransa ile de çalışabileceklerini söyledi.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Kalın, "(İki liderin) Son görüşmede iyi bir alışverişleri oldu. Atmosfer oldukça olumluydu. 'Farklılıklarımız üzerinden tartışmak yerine farklılıkları azaltıp ortak bir yol bulalım' diye anlaştılar. Biz bunun iyi bir başlangıç olduğuna inanıyoruz ve (başkanlar) mevkidaşlarımızla görüşüp bunun üzerinde çalışmak üzere görevlendirdiler. O yüzden bundan sonra biraz trafik olacak. Dışişleri Bakanımız mevkidaşını ziyaret edecek ve onlarla görüşecek" dedi.

Kalın, Libya'da şu anda siyasi sürecin ilerlemesi için bir şans olduğuna inandıklarını, son 2-3 aydır ciddi bir çatışma olmamasının "iyi bir gelişme" olduğunu belirterek, "Bu, diplomasiye bir şans verdi ve şimdi diplomatik çabalar yoğunlaştı. Bu iyi. Bunu tamamen destekliyoruz; bütün bu konularda Fransa ve diğer ülkelerle çalışabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Kalın, "Şu anda aldığım tüm sinyaller Fransa'nın AB Zirvesi'nde Türkiye ile olumlu gündem kurulmasına destek vereceği yönünde" dedi.

Erdoğan ile Macron uzun bir aradan sonra geçen hafta Libya gündemine ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.