Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Biden'ın açıklamalarına yanıt verilecek

Reuters haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

Biden'ın kararını "tek kelimeyle ölçüsüz" olarak niteleyen Kalın, Türkiye'nin buna önümüzdeki aylarda yanıt vereceğini söyledi.

Kalın, "Gelecek günler ve aylarda farklı biçimlerde ve ölçülerde yanıtımız olacaktır" diye konuştu.

Kalın, ABD güçlerinin İncirlik hava üssüne erişiminin kısıtlanıp kısıtlanmayacağına ilişkin soruyu yanıtlamadı.

ABD'yle anlaşmazlıkların çözümünün bu kararla birlikte daha da zorlaştığını söyleyen Kalın, "ABD'yle beraber yürüttüğümüz her şey, bu talihsiz açıklamanın etkisi altında olacak" dedi.

Kalın, konuya ilişkin Meclis'te bu hafta açıklama yapılmasının beklendiğini ifade etti.