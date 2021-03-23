Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin seyri başta olmak üzere Suriye, Libya, Irak gibi bölgesel konular ve Covid-19 ile mücadele konuları ele alındı.

Yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında anlaşmazlık unsuru olan S-400 ve F-35 gibi konuların "yapıcı bir angajmanla çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesinin önemi" görüşüldü, "Suriye’de kalıcı barış ve istikrarın sağlanması" masaya yatırıldı.

Görüşmede ayrıca "küresel ölçekte kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için kararlılıkla mücadeleye devam edileceği" söylendi.