Cumhurbaşkanlığı kararıyla orman vasfından çıkartıldı: Konut inşa edilecek

İzmir’in Bayraklı ilçesinde tapuda orman olarak kayıtlı 375 hektarlık alan, bugün resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile orman vasfının dışına çıkartıldı.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, tapuda orman olarak kayıtlı 375 hektarlık alanın, depremzedeler için kalıcı konut yapılmak üzere orman vasfının dışına çıkarılması için çalışma yapıldığını tespit ettiklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı kararında, “İzmir İl Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi’nde bulunan, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, konut yapılacak alan için, Yamanlar dağından başlayan ve yaklaşık bin 750 hektarlık su toplama havzasına sahip Laka Deresi Havzası içinde kaldığını belirten Kurul, sel felaketine dikkat çekmişti.

