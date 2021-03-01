Cumhurbaşkanlığı kabinesinden normalleşme kararı beklentisi

Geçtiğimiz günlerde pandemi sürecinde artık "yerinde karar" dönemine geçilerek yerel koşullara göre uygulamaların farklılaşacağı ilan edilmişti.

Bir süredir Sağlık Bakanlığı her şehrin yüzbindelik enfekte oranını açıklıyor.

Bugün "yerinde karar" döneminin ilk bakanlar toplantısı yapılacak. Toplantıda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayrılan illerdeki risk durumuna göre lokantaların açılmasından yüz yüze eğitime, hafta sonu yasaklarından hafta içi kısıtlama saatlerine kadar kademeli normalleşme kararları açıklanması bekleniyor.