Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak.

Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulunun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını sunması da bekleniyor.

Bakan Koca daha önce yaptığı açıklamada konuyla ilgili şöyle demişti:

"Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olunur. Bilim Kurulunun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2'nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur."