Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Türkiye-AB ilişkileri gündemiyle toplandı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Kurul Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığındaki toplandı. Toplantıda "Türkiye'nin Rusya, Çin, İran ve Irak ile ilişkileri"nin ele alındı.

Yeni dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin gündeminde yer alan konuların tartışıldığı toplantıda, Erdoğan'ın açıkladığı 'İnsan Hakları Eylem Planı' da gündeme geldi.

AB üyelik müzakere sürecinin ilerlemesi açısından yeni fasılların açılması beklentisinin dile getirildiği belirtilen toplantıda, "Türkiye'nin stratejik öncelikleri, ortak vizyon ve çıkarları doğrultusunda, 360 derece dış politika perspektifine uygun olarak küresel ve bölgesel aktörlerle ilişkilerin ilerletileceği" kaydedildi.