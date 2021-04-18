Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda gözaltına alınan Umut'un ailesi serbest bırakıldı

Alkolü bir sürücünün aracıyla çarparak öldürdüğü 19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz için Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pankart açan ailesi gözaltına alındı. Aile emniyette ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Umut'un anne ve babası Umut'un katilinin serbest kalması üzerine "Umuta Ses Ol” başlıklı bir kampanya başlatmış ve bu yıl 56. düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na katılan Umut Gündüz’ün ailesi, pankartlarla tura eşlik etmişti.

Umut'un anne ve babası bugün Kuşadası’ndaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu finalinde, “#UmutaSesOl #bisikletliyaşamiçinadalet” pankartı açtıktan sonra gözaltına alındı.

Öte yandan Umut'un ailesi etkinliğin organizatörü Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun davetlisi olarak orada bulunurken ailenin bir yakını alanda Federasyon yetklilileri tarafından karşılanmadıklarını belirtti. soL'a konuşan aile yakını olayların gözaltı sürecine uzanmasında Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun tutumunun da payı olduğuna dikkat çekti.

Anne ve Baba serbest bırakıldı

56. Cumhurbaşkanlığı uluslararası bisiklet turunun son etabına Gençlik ve Spor Bakanı da katıldı. Aile pankartı açıp seslerini duyurmaya başlayınca sahneden müzik sesinin yükselttilmesiyse dikkat çekti. Pankart açıldıktan sonra ilk Asayiş Şube gelip aileye "pankartı kaldırın" uyarısında bulundu. Ancak pankartı tutmaya devam edince "işlem yapacağız" uyarısından bulunulmasını takiben aile pankartın amacına ulaştığını düşünerek toplamaya başladı.

Ancak aile pankartı ailenin topladığı esnada Vali Yardımcısı'nın talimataıyla Aile, TEM tarafından gözaltına alındı. TEM, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Anne ve Baba, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.

Anne ve Baba Aydın Valiliği tarafından izin belgeleri bulunmasına karşın gözaltına alındı.

Bisiklet turu boyunca ailenin başından geçenler

Öte yandan bisiklet turuna oğullarının anısına ve bisikletli ölümlerine dur demek için katılan aile gözaltına alındığı güne kadar yol boyunca bir dizi zorlukla karşılaştı.

Umut'un ailesinin Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na katılmadan önce Bisiklet Federasyonu'yla görüştüğü aktarılırken Federasyon'un misafiri olarak 15 Nisan'da aile 5 etapta tura dahil olmuştu. Antalya etabında "Kaza değil cinayet, bisikletli ölümleri dursun" yazan pankartları yol boyunca asan aile burada hiç bir engelle karşılaşmadı.

Aile federasyondan bu turlarda herhangi bir sorun yaşamamak için bir izin belgesi veya davetli kimliği istemiş ancak Federasyon'un 'misafiri' olarak orada bulunacakları cevabını almıştı.

Öte yandan 15 Nisan'da 6 pankart da helikopterlerden görülebilecek yerlere asılırken pankartların helikopterlerdeki kameraların kadrajlarına girdikleri sırada yayının kesilmesiyse dikkat çekti.

Jandarma Komutanı 'Derhal toplayacaksınız' dedi!

6. Etap olan Fethiye-Marmaris etabındaysa finish kısmında pankartları asan aile daha sonra jandarma tarafından durduruldu. Burada Jandarma Komutanı'nın sert bir uslüple kendilerine "Bu pankartı kim astı" dediğini aktaran aile kendilerinin astıklarını söylemeleri üzerine komutanın "Derhal toplayacaksınız" ifadesini kullandığını söyledi.

Jandarma Komutanı'nın kendilerine bunun bir uluslararası yarışma olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı yarışına "böyle bir şeyle gölge düşüremeyeceklerini" dendiğini aktaran aile kendilerinin bu sözler üzerine güneşin altında açık alanda bekletildiklerini belirtti.

Ailenin astığı pankartlar tek tek yırtıldı

Kendilerinin burada Bisiklet Federasyonu'nun daveti üzerine bulunuklarını belirten aile Fedarasyon İl Temsilcisi'ni aradıklarını sonra Fedarasyon Başkanı'nı arayarak durumu izah ettiler ve karakol komutanının "Federasyon Başkanı Kaymakamı ararsa durum çözülür" dediğini Federasyon Başkanı'na aktardılar. Bunun üzerine Federasyon Başkanı'ysa aileye "Sen beni ne arayıp duruyorsun, sen kimsin! Sen benim kim olduğumun farkında mısın?" gibi bir üslupla ters cevaplar verdi. Öte yandan Federasyon'dan kimsenin kaymakamlıkla iletişim kurmadığı aktarıldı.

Asılan pankartlardan 1'i geri alınabildi

Olayın ardından Marmaris İlçe Jandarma Komutanı'nın gelerek pankartların indirilmesi talimatı verdiğini aktaran Umut'un ailesi, 650 kilometre yol geldiklerini belirterek oğullarının resimlerini toplamayacaklarını belirtti. Arkadan jandarma araçla tüm pankartları yırtarak toplarken aile ancak bir pankartı geri alabildi.

Olayın ardından kaymakamlığa giden aile dilekçelerini, pankarttaki yazıları ve olayı anlatan bir metini kaymakam özel kalem müdürüne teslim etti. Burada aile "buna kim izin vermez" cevabını aldıklarını ve metinlerin direk kaymakama götürüldüğünü aktardı.

Ancak kısa süre sonra "kaymakam bey izin vermiyor" cevabını alan aileye "Federasyon'un onayı olamadan" bir şey yapılamayacağı söylendi. Ancak Federasyon'un da kaymakamlık izni olmadan bir şey yapayacağını söyleyen aile burada net bir belgenin kendilerine teslim edilmediğini belirterek pankartları açtı.

17 Nisan Cumartesi günüyse aile 7. etaptaysa Turgutreis'de pankartlarını açtıktan sonra Vali'nin gelip pankartlara bakıp gittiğini aktardı. Aile Federasyon yetkililerinin de geldiğini ancak "yüzlerine bile bakmadan gittiklerini" söyledi.

Aile "Sanki azılı bir suçluymuşuz gibi davrandılar" diyerek Bisiklet Federasyonu yetkililerinin kendilerini bürokrasi karşısında yalnız bıraktığının altını çizdi.

Aile bisikletli ölümlerine son vermek için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

Bisikletliler ölmesin diye...

19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz, geçen yıl Ankara’da antrenman sonrası evine dönerken aşırı süratli giden alkollü sürücünün yönetimindeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Yolun sağ şeridinde ve eksiksiz teçhizatla gittiği belirlenen Umut Gündüz, olayda polis raporlarına göre kusursuz bulunmuştu. Yola düşen plakadan yakalanan sürücünün olayın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen serbestçe dolaşmaya devam ediyor.