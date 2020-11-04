Cumhurbaşkanı'nı tutturamayınca 'kamu görevlisine hakaret' cezası verdiler

Reklamcı, tasarımcı, grafiker Harun Karanfilci hakkında 2013 yılındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla açılan dava sonuçlandı.

Dava konusu paylaşımlar Erdoğan'ı hedef alıyordu ve 2013 yılında yani Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde yapılmıştı.

Başsavcılık bu yanlışla soruşturmayı başlattı, sonrasında Adalet Bakanlığı'ndan izin alarak "Cumhurbaşkanı'na hakaret" davası için kovuşturma açtı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu için bu aşamada bakanlık izni gerekiyor.

Başsavcılığın Cumhurbaşkanı olmadığı dönemde Erdoğan hakkında söylenmiş bir sözü Cumhurbaşkanı'na hakaret suçuyla değerlendirmesi bir büyük skandalken, Adalet Bakanlığı'nın muhtemelen incelemeye bile gerek görmediği dosyaya onay vermesi hukuksuzluğu katmerlendirdi.

Dosyanın Başsavcılığa dönmesinin ardından ifadesi alınan Karanfilci ve avukatları, savunmalarında dönemin Cumhurbaşkanı’nın Abdullah Gül olduğunu, paylaşımın ise Abdullah Gül ile ilgili olmadığını, dönemin iktidarı ve iktidar partisi genel başkanına yönelik olduğunu, dolayısıyla atılan suçun işlenme ihtimalinin olmadığını belirttiler.

Adalet Bakanlığı'ndan tartışmalı izin

Siyasi eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamındaki paylaşım her ne kadar o dönemin Cumhurbaşkanı'na yönelik olmasa da Adalet Bakanlığı tarafından bu konuda verilen izinle iddianame düzenlenmişti.

Yapılan yargılama sırasında savcılık “Sanığın üzerine atılı suçun Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu olduğu, yapılan yargılamanın ve toplanan delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesinde söz konusu paylaşımın 26.12.2013 tarihinde yapıldığı, bahse konu tarihte Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olduğu, bu sebeple Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımın atılı suçun yasal unsurlarını oluşturmadığı anlaşılmıştır. Dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın atılı suçtan beraatine, kamu görevlisine hakaret yönünden ek savunmada bulunmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa edilmiştir” değerlendirmesini yaptı. Böylece mahkeme de 26 Aralık 2013 tarihinde Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmadığını kabul etti.

Mahkeme yanlış bir iddianameyle açılmıştı ama ceza verme kararlılığı değişmedi. Savcılığın bu değerlendirmesinin ardından iddianameye konu olan suç bakımından beraat etmesi gereken Karanfilci, "Cumhurbaşkanına hakaret" yerine "kamu görevlisine hakaret"ten ceza aldı. Böylece mahkeme hükmünde "beraat" kararı yer almamış oldu.

Öte yandan, Adalet Bakanlığı'nın hakaretten soruşturma için verdiği izin de hukuki açıdan tartışma konusu oldu.

Karanfilci'nin ve avukatının, söz konusu sosyal medya paylaşımının ifade özgürlüğü ve siyasi eleştiri kapsamına girmesi nedeniyle AİHM ve Yargıtay kararları doğrultusunda beraat kararı verilmesine dair talepleri ise reddedildi.

Karanfilci'nin avukatı, olaya ilişkin soL'a açıklamalarda bulundu: