'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten yargılanan Metin Akpınar: Onu hedef alan bir söz söylemedim

Gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu programdaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 4’er yıl 8’er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında savunma yapan Akpınar, “Ben kimliğim, bilgi birikimim, karakterimle Metin Akpınar olarak 80 yaşına kadar geldim. Gençliğimden itibaren yaşamımı sanata adadım. Bu programda da sanattan bahsettim. Ayrıca demokrasiden ve demokrasiye bizi götüren aşamalardan bahsettim” dedi.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, Halk Arenası programında, 21 Aralık 2018 tarihinde söyledikleri sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Müjdat Gezen sağlık sorunları nedeniyle mazeret dilekçesi göndererek katılmadı. Metin Akpınar ve avukatları ile Müjdat Gezen'in avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

'Yaşamımı sanata adadım'

Metin Akpınar savunmasında, “Ben kimliğim, bilgi birikimim, karakterimle Metin Akpınar olarak 80 yaşına kadar geldim. 60 senesi toplumun refahına ayrılmış bir 60 yıldır. Programda bunlara dair bilgimi, düşüncemi, kanaatimi söyledim. Silah altında zorla söylemedim. Katıldığım televizyon programında söylediğim sözler baskı altında olmadan, özgür irademle söylediğim sözlerdir. Gençliğimden itibaren yaşamımı sanata adadım. Bu programda da sanattan bahsettim. Ayrıca demokrasiden ve demokrasiye bizi götüren aşamalardan bahsettim. Doğrudan Cumhurbaşkanı'na yönelik onu hedef alan bir söz söylemedim” diye konuştu.

Akpınar'ın avukatı İsmet Atilla Hekimoğlu da, Akpınar'ın sözlerinde Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiğini gösterir bir ibare olmadığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne adından ne makamından söz edilmediği görülecek. Müvekkilimiz katıldığı programda demokrasiden bahsetmiş, Cumhurbaşkanının isminden ise bahsetmemiştir. Sözlerinin hedefi doğrudan Cumhurbaşkanı değildir. Sözlerinde hakaret suçunun unsurları da yer almamaktadır” diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

Müjdat Gezen'in avukatı Deniz Şeren ise müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirterek, bir sonraki duruşmada hazır edeceklerini söyledi.

Dosyada müşteki olarak yer alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ise şikâyetlerinin devam ettiğini söyledi. Mahkeme, Metin Akpınar'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Müjdat Gezen'in mazeretini kabul eden mahkeme, avukatına müvekkilini hazır etmesi için önümüzdeki celseye kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanatçılar hakkındaki iddianame Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmıştı.