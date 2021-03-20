Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Taklide gerek yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz" diyen Oktay, "Bu yüce gaye için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur" ifadesini kullandı.