Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de: Kesin koruma, acele kamulaştırma ve kentsel dönüşüm...

Cumhurbaşkanının iki kararıyla Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Üçkuyu Mahallesi ile Kayapınar İlçesi, Talaytepe Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanlar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edildi.

Bakır madeni ve TEİAŞ için acele kamulaştırma kararları

Kastamonu İli, Hanönü İlçesinde S:88614 Numaralı IV. (c) Grup Maden (Bakır) İşletme Ruhsat Sahası Sınırları İçerisinde Kalan ve Bakır Cevheri Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılmasına karar verildi. (Karar sayısı 3812)

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ile Kesişen 9 Adet Enerji İletim Hattı Deplaseleri Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılmasına karar verildi (Karar Sayısı: 3813)

Bodrum, İstanbul/ Adalar ve Balıkesir/Marmara adası ile Ayvalık ilçesinde Kesin koruma alanı olarak tescil kararları

Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Göl Mahallesi Kıyı Kesimi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3814)

Bu alan 23 Eylül 2020 tarihinde “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ile “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmişti. Bakan olurunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Kesin Korunacak Hassas Alanın ise, idari tescil süreci devam etmektedir” yazıyordu.

Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Gündoğan ve Türkbükü Mahalleleri Kıyısında Bulunan Alan, Adalar ve Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3815)

Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Eskiçeşme-Bitez-Ortakent-Karakaya-Dereköy-Geriş Mahalleleri ve Adalar Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3816)

İstanbul İli, Adalar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tavşan (Balıkçı) Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3817)

Balıkesir İli, Marmara İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Marmara Adası Saraylar Mevkii 3 No.lu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3818)

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Sarımsaklı Mevkii 62 No.lu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3819)

Balıkesir İli, Marmara İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 13 No.lu Marmara Adası-Marmara Adası Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3820)

Belediyelerin taşınmaz satış ihale ilanları

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şahinbey/Beştepede toplam yüzölçümü 15,490 m² olan iki taşınmazını satışa çıkardı. En az 19 milyon 786 bin lira gelir bekliyor.

Antalya-Konyaaltı Belediye Başkanlığı ise 1.434 m² yüzölçümlü taşınmazını 8 milyon 604 bin liradan satışa çıkardı.