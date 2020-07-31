'Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin iki yıllık uygulamaları incelendiğinde başarıyı görmek mümkün'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, dış politikada çok yönlü bir mücadele sürdürmekte ve başta komşular olmak üzere toplumu iknada başarılı olmaktadır. Türkiye'nin her ne kadar yalnız kalması için çaba gösterenler olsa da ülkemiz bu konuda da üstün gayretleriyle sonuç almaya artık ulaşmış bulunmaktadır" dedi.

Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Yunanistan sınırındaki birlikleri ziyaretiyle ilgili soru üzerine, "Uzun zamandan bu yana Türkiye, PKK ve daha sonra da FETÖ'ye karşı terörle mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele sonrasında silahlı kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz üstün başarılar sağlamıştır. 40 yıldır yürütülen terörle mücadelede başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bundan dolayı İçişleri Bakanı'mız, silahlı kuvvetlerimizin komuta heyetine ve mensuplarına başarılar diliyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Yakın komşu ülkelerde de bu sıcak iklim devam etmektedir. Türkiye, dış politikada çok yönlü bir mücadele sürdürmekte ve başta komşular olmak üzere toplumu iknada başarılı olmaktadır. Türkiye'nin her ne kadar yalnız kalması için çaba gösterenler olsa da ülkemiz bu konuda da üstün gayretleriyle sonuç almaya artık ulaşmış bulunmaktadır. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin iki yıllık uygulamaları yakından incelendiğinden bu başarıyı net olarak görmek mümkündür" dedi.

Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu yıl için küme düşmenin kaldırılmasını da değerlendirirken, bu kararın spora verilen önemin bir işareti olduğunu kaydetti. Bahçeli, karardan dolayı Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimini tebrik etti. Erzurumspor ve Hatayspor'un ardından Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'e yükseldiğini anımsatan Bahçeli, "Fatih Karagümrük kulüp başkanı ve değerli hocası başta olmak üzere tüm takımı kutluyorum. Karagümrüklüleri de tebrik ediyorum. Takımlarını terk etmeyen bu güzel insanlar Süper Lig'e çıkmışlardır" denildi.