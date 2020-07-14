Cumhurbaşkanı Danışmanı şimdi de futbola el attı: Basiretsizlik, makamım gereği başka bir şey söyleyemiyorum

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Trabzonspor'un Denizlispor'a 2-1 yenildiği maçın ardından Trabzonspor yönetimini hedef aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Trabzonspor yönetimini hedef alan Saral, ''Yazık! Çok yazık..! 36 senenin üzerine altın tepsiyle ayağımıza gelen şampiyonluk heba oldu gitti. Hazır üç büyükler devre dışı kalmışken...'' ifadelerini kullandı.

Saral ayrıca "Başkan ve yönetimin basiretsizliği sonucunda yanlış bir hocayla olacağı buydu. Makamım gereği başka bir şey söyleyemiyorum..!" sözlerini de kullandı.