Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Merkez Bankası'nda olağanüstü toplantı olmayacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Naci Ağbal'ın gece yarısı Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alınması sonrasında kurdaki yükselişe ilişkin konuştu.

Yiğit Bulut'un bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada "Programa gelmeden önce Merkez Bankamızın yeni başkanıyla konuştum. Açıklamasının detaylarının üzerinden bir kere daha kendisi bana bazı noktaları hatırlattı. Onların altını çizmem gerekiyor. Çok ciddi spekülasyon yapılıyor. Özellikle YouTube kanallarında, başka kanallarda Türkiye ile ilgili kara günler çiziliyor, kriz senaryoları çiziliyor, olağanüstü önlemler alınacağı iddia ediliyor. Ben bu cümleyi çok kullanmam ama burada altını çizerek bir kere daha söylüyorum. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sıfatıyla, Merkez Bankası Başkanı'ndan aldığım son bilgiler doğrultusunda; onların yapmış olduğu açıklamalarda ve bankalarla yapmış olduğu toplantılarda da söylemiş olduğu gibi, asla olağanüstü bir toplantı yapılmayacak" dedi.

Çeşitli kaynaklarda Merkez Bankası yönetiminin olağanüstü toplantı yapacağı öne sürülmüştü.