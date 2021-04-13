Cumhurbaşkanı bakanlarını topluyor: Koronavirüs tebdirleri masada

Erdoğan'ın artan koronavirüs vaka ve ölümleri ardından Beşetepe'de bakanlarını topluyor. Gündemde ilk sırada yeni tedbirler var.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bakanlarıyla bir araya gelecek. Koronavirüs gündemiyle yapılacak toplantı saat 15.00'te Beştepe'de başlayacak.

Toplantıda Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirlerin sıkılaştırılması ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sunum yapacağı toplantıda, tam kapanma, seyahat kısıtlaması, paket servis ve kademeli mesai ile ilgili de kararların alınması bekleniyor.
 
Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilecek toplantıda, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları da gündeme gelecek.

Haber

Kemal Okuyan: İktidar Ramazan'da kapanmayı en baştan planladı, vakaların artmasına göz yumdu