Cumhurbaşkanı bakanlarını topluyor: Koronavirüs tebdirleri masada

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bakanlarıyla bir araya gelecek. Koronavirüs gündemiyle yapılacak toplantı saat 15.00'te Beştepe'de başlayacak.

Toplantıda Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirlerin sıkılaştırılması ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sunum yapacağı toplantıda, tam kapanma, seyahat kısıtlaması, paket servis ve kademeli mesai ile ilgili de kararların alınması bekleniyor.



Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilecek toplantıda, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları da gündeme gelecek.