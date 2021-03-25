Cumartesi Anneleri'ne açılan davanın ilk duruşması başladı

Cumartesi Anneleri'nin 25 Ağustos 2018 tarihindeki 700'üncü hafta eylemine polisin müdahalesinin ardından gözaltına alınan 46 kişi hakkında "Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması başladı.

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmaya Cumartesi Anneleri'nin yanısıra çok sayıda avukat ile HDP, CHP ve bağımsız milletvekilleri de katıldı. 21'nci Asliye Ceza Mahkemesi salonunun küçük olması nedeniyle duruşma 33. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor.

Duruşma öncesinde adliye önünde Cumartesi Anneleri ve İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyonu tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

'O meydanda hakikatin tarihini yazdık'

Açıklamada “Adliyeler adalet dağıtmak için vardır. Adalet isteyenleri tutuklamak için değil. Bizler, bir insana yönelmiş en vahşi saldırı olan gözaltında kaybetmek gerçeğini hatırlatmak, unutturmamak için 699 hafta boyunca Galatasaray Meydanı'nda, Türkiye’nin en uzun barışçıl buluşmalarını gerçekleştirdik. Galatasaray Meydanı'nı hakikatin seslendirildiği bir Agora’ya dönüştürdük. O meydanda, inkara karşı hakikatin tarihini yazdık. Galatasaray’ı bir hafıza mekanına çevirdik” denildi.

Açıklamada “Bizleri işkence ederek yaraladıkları için kamu görevlileri hakkında şikayetçi olduk. Darp görüntülerini ve darp raporlarımızı sunduk. Ancak tüm başvurularımız, suç duyurularımız hakkında işleme konulmama kararı verildi. Bu karara yaptığımız itiraz da ‘incelenmeksizin reddine' denilerek yok sayıldı. Savcılık makamı hakkımızda düzenlediği iddianame ile iç hukuka ve evrensel hukuk değerlerine meydan okudu, ceza yargılamasına dayanak oluşturabilecek hiçbir delil olmayan bu iddianameyi kabul eden mahkeme hukukun temel prensiplerini ihlal etti. Siyasi iklimin etkisi ile düzenlenmiş bir iddianame ve açılmış bir dava ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.