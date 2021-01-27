'Cuma hutbeleri AKP Genel Merkezi’nde hazırlanıyor' iddiasıyla ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in "Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlandığı" iddiasını yalanlayarak, hakkında yasal yollara başvurulacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Her cuma camilerde irad edilen hutbelerimiz, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı uzman ekiplerimiz tarafından hazırlanmaktadır. Şimşek’i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz" denildi.

Şimşek "Gidiyoruz cumalara Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yüzünden hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum. Niye? İçeri girdiğimizde AK Parti Genel Merkezi’nden yazılmış hutbeler var. 50 kuruşluk kâra gidiyoruz camiye, 150 kuruşluk zararla çıkıyoruz" demişti.

İçişleri Bakanlığı, eski CHP milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.