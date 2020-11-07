Çukurova Üniversitesi'nde sınav yönergesine tepki

Çukurova Üniversitesi Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi'yle sınavların güvenliğini sağlamak amacıyla online sınav esnasında kameranın ve mikrofonun açık tutulması zorunluluğu getirildi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada yeterli ekipmanı olmayan öğrencilerin üniversitenin veya üniversite tarafından belirlenen kamu kurumları olanaklarından faydalanabilecekleri ya da dönem başında bu durumu belirten bir dilekçe ile başvurmaları durumunda bir kereye mahsus olmak üzere ilgili dönem için izinli sayılacağı ifadesine yer verildi.

Öğrenciler bu kararın öncelikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğunu ve salgın koşulları göz önüne alınmadan öğrencilerin hala hangi kurumlarda sınava gireceği belirsizliğini korurken sağlıklarının düşünülmeden riske atıldığını dile getirdiler.

Ayrıca öğrenciler uzaktan eğitim süresince kullandıkları Microsoft Teams uygulamasında “derse katılamama, sistemin donması, lobide bekleme, ders kayıtlarının kaybolması, zayıf internet bağlantısı" gibi birçok sorunla karşı karşıya iken kameranın, mikrofonun açık olacağı bir sınav sisteminin mümkün olmayacağını, birçok öğrencinin bu olanaklara sahip olmadığını, üniversitenin fırsat eşitsizliklerini görmezden gelmesine karşı çıktıklarını sosyal medyadan ve imza kampanyasıyla duyurdular.