Çukurova Havalimanı'nda bir skandal daha

Limak-Kalyon-Cengiz İnşaat Ortak Girişim Grubu’nun elenmesinin ardından 26 Ekim’de yapılacağı ilan edilen ancak gerekçe gösterilmeden 20 Kasım’a ertelenen Çukurova Havalimanı ihalesinde, bu kez de arazide yapılan kamulaştırmalar gündeme geldi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Yenice’ye kurulması planlanan Çukurova Havalimanı için 8 milyon metrekarelik alanın kamulaştırıldığını söyledi.

Projede “ilk kötü kokuların” o dönemden gelmeye başladığına işaret eden Bulut, o tarihte dönemin ulaştırma bakanına Meclis’te milletvekilleri tarafından 4 defa soru önergesi verildiğini ancak hiçbirisine yanıt gelmediğine dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, 2012’de dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın “Çukurova Havalimanı için kaç dönüm tarım arazisini kamulaştırdınız? Buna ne kadar bedel ödediniz?” sorularına yanıt vermediğini belirten Bulut, Yıldırım’ın 2013’te yöneltilen soruyu da yanıtsız bıraktığını kaydetti. 2017 yılında da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bölgedeki tarım alanlarının ne olacağı sorusunu geçiştirdiğini bildirdi. Bulut, “Havalimanı yapılması planlanan yerdeki arsalar kimler tarafından kapatıldı? O bölgede daha inşaata başlanmadan önce ‘arsa hareketliliği’ yaşanmış. Tarım arazileri köylülerden dönemin etkin işadamları tarafından satın alınmış, arkasından kamulaştırılmış” dedi. Bulut, 350 milyon liralık ilk ihalenin 2011 yılında yapıldığını söyledi. Buna karşın 7 yıl boyunca zemininin bitirilemediğini, çünkü su bastığını dile getiren Bulut, bu süre sonunda oraya yapay göl yapılarak sorunun çözülmeye çalışıldığını bildirdi. Bulut, bu süreçte 3 defa temel atıldığını, 7 defa bakan değiştiğine işaret ederek, şunları kaydetti: “Son olarak da bu yılın mart ayında ihale açılmış, ihaleyi 100 milyon Avro bedelle bir şirket almış. Ancak o ihalede ikinci bir şirket, - Saray’ın 5 müteahhidinin içerisinde olan şirket - ihaleyi alamayınca o ihale iptal edilmiş. İhalenin iptal edilmesinin hemen akabinde bakan görevden alındı. Bu ay yeni bir ihale açıldı. İlgili firmalar başvurusunu yaptı. Ancak geçtiğimiz hafta bu ihale de ertelendi, kasım ayında yapılacağı ifade edildi.”

Bulut, yeni ihalede yolcu sayısının 30 milyondan 12 milyona düşürüldüğünü, kapalı alanın da 160 bin metrekareden 50 bin metrekareye indirildiğini söyledi. Bulut, şöyle devam etti: “Oradaki kötü kokular devam ediyor. Belli ki bu bir sipariş ihale, belli ki yap-işlet-devret modelinin bir başka göstergesi burada, aynı şehir hastanelerinde olduğu gibi, aynı otoyollarda, köprülerde olduğu gibi ihalenin iç yüzü belli değil, anlatılmıyor. Bu proje yine yetim hakkı yenilen, peşkeş çekilen bir projeden öte değildir. Halkın parasını burada peşkeş çektirmeyelim.”