Cübbeli'den kızının düğünü hakkında savunma: Erkek tarafı yaptı

Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızının düğününe pandemiye rağmen çok sayıda kişi katılmıştı.

Koronavirüs kısıtlamalarının yok sayıldığı kalabalık düğüne ilişkin Cübbeli'den kendini “düğünü erkek tarafı yapıyor, ben yapmıyorum.” diyerek savundu.

Haber Global’de Candaş Tolga Işık’ın programına katılan Ahmet Mahmut Ünlü kızının düğünündeki kalabalığa yönelik getirilen eleştirilere yanıt verdi. “Düğünü erkek tarafı yapıyor, ben yapmıyorum.” diyen Cübbeli, “Düğünde erkek tarafı ısrarcı oldu. Ben yapmayın desem yanlış anlaşılırdı” ifadelerini kullandı.

İki maske takmış

Cübbeli Ahmet, konuya ilişkin şunları söyledi:

”İzinler alınmış. Ben iki maske taktım bir köşeye oturdum. Kızının düğününe gitmemek olur mu? Kadınlara haremlik selamlık yapılmış. Oradaki kadınlar çarşaflı kadınlar bunları gazeteye verdiler. Erkek tarafının bize verdiği bilgi salon 3 bin kişilik ve şu kadar kişiye yer veriliyor. Yemek işi de olmadı. İzinler var dendi bu salonun sorumluluğunda. Ben mecbur gideceğim kızımın düğününe.”