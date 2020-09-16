Cübbeli'den 'at eti satıyor' iddialarına yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünlerin ve firmaların listesini kamuoyuyla paylaştı. 91 firmanın yer aldığı listede, Ahmet Mahmut Ünlü ile bağlantılı olduğu iddia edilen Lalegül Tekstil Tarım ve Gıda İnşaat Sanayi Ticaret ve Limited şirketinin ürettiği sucuklardan at eti çıktığı belirtildi.

Ahmet Mahmut Ünlü ise söz konusu iddialar için, “yalan ve iftira” derken, "Benim konuşma yaptığım Lâlegül TV şirketi ile hiçbir ortaklığım ve hissem bulunmamaktadır. Ben de bu olay üzerine televizyonun yetkililerine sorduğumda onlar: 'Lalegül ismi markalaştıktan sonra uncusundan, elbisecisinden, hastanesine kadar her türlü alanda Lalegül ismi kullanılmaktadır. Bunların Lalegül TV ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. İsim benzerliğinden başka hiçbir alakamız yoktur. Bizim yayıncılıktan başka hiçbir ticari faaliyetimiz, üretim ve satışla ilgimiz alakamız olmadı' dediler" açıklamasını yaptı.