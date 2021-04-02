Cübbeli amiralden, MSB açıklamasının haberine erişime engeli

Tekkedeki cübbeli, sarıklı görüntüleriyle gündeme gelen amiral Mehmet Sarı'nın başvurusu üzerine mahkeme, konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının yer aldığı haberimize erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği Mehmet Sarı'nın, hakkında çıkan haberlere erişimin engellenmesi talebini önce usülden reddetti. Sarı'nın itirazı üzerine yapılan incelemede itirazın kısmen kabulüne karar veren mahkeme aralarında Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasının yer aldığı haberimiz de dahil olmak üzere çok sayıda habere erişim engeli getirdi.

Makam arabasıyla gittiği bir tarikat evinde, askeri üniforması üzerindeki sarık ve cübbe ile fotoğraflanan amiralin Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı olduğu ortaya çıkmıştı.

Görüntülerin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''sosyal medyada yer alan bu ve benzeri her türlü paylaşım gerçekliği başta olmak üzere her yönüyle dikkatle inceleniyor'' açıklaması yapılmıştı.

Sarı'nın Deniz Harp Okulu mezunu olmadığı, sivil üniversiteyi bitirdikten sonra mühendis kadrosundan “sözleşmeli subay” olarak istihdam edilmek üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na alındığı da ortaya çıkmıştı. Gazeteci Barış Pehlivan, sözkonusu amiralin Erdoğan'ın koruduğu Kurdoğlu cemaatinden olduğunu söylemişti.