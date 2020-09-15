‘Cübbeli Ahmet’in şirketinin ürettiği sucuklardan at eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 91 firmaya ait 113 üründe taklit, tağşiş ve ilaç etken maddelerini bulunduğunu ve bu firmaların listesini kamuoyuna açıkladıklarını ilan etti.

Listede, Ahmet Mahmut Ünlü’nün ‘perde arkasındaki sahibi’ olduğu Lalegül Tekstil Tarım ve Gıda İnşaat Sanayi Ticaret ve Limited şirketi dikkat çekti. Şirketin ürettiği sucuklarda at eti bulunduğu belirtildi.

Gazeteci Celal Eren Çelik, bakanlığın yayınladığı listedeki Lalegül detayını sosyal medya hesabından paylaştı.

Edinilen bilgiye göre, Lalegül firmasının ürettiği sucukları “helal et” diye alan vatandaş, yemekten sonra sağlık sorunları yaşadı. Vatandaş, konuyu Bakanlığın ihbar hattına bildirdi. Konuyla ilgili birçok şikayetin daha bakanlığa ulaşmasından sonra yapılan incelemelerde sucukların içinde at eti bulunduğu bildirildi.

At etlerinin kaçak çiftliklerde yapılan sağlıksız kesimler sonrasında elde edildiği ve “merdiven altı” tabir edilen yerlerde sucuk haline getirildiği öğrenildi.