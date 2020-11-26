Cübbeli Ahmet: Silahların görüntülerini savcılığa verdim

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına katılan "Cübbeli Ahmet" lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü "silahlanan selefi dernekler" açıklamalarıyla ilgili verdiği ifade hakkında konuştu.

Silahlanan selefi derneklerin 2 bini bulduğu yönündeki açıklamasındaki "dernek" sözünden dolayı özür dileyen Ünlü, silahların görüntülerini savcılığa verdiğini söyledi.

Ünlü şunları kaydetti:

- 81 mescit bir dernekte olunca '2 bini bulur' dedim fakat dernek lafından dolayı kamuoyundan özür dilerim. Ben bunu naklettim. Burada yapılanma var. 'Ben adres veremem' dedim ama biliyorum da veremem demedim. Bilmediğim için veremem dedim. Ben Adıyaman'daki adresi aklımda tutmadım. Bu lafımdan dolayı 'hiçbir bilgi veremedi, bomboş çıktıya' çevirdiler. Halbuki ben silahları görüntüleriyle kitap evinin görüntülerini verdim. Sadece benim dediğimi yazdılar. Bana bir şey demediler.

- Arkadaşlar bana dediler ki; Sen bu ifadeye gideceksin herkes peşine düştü bu işin. Sen bu ifadeyi verirken 5-10 tane klasör yapmıştın kendine göre toparladıklarını ver, sonra bizim ismimizi ver. Benim birlikte çalıştığım arkadaşlar. Derneklerinde sohbet yaptığım 30 senelik hukukum olan yapı. Her yerde selefilere karşı faaliyetleri var bu arkadaşların.

- Emniyet çağırdığında 'mecbur gideceğim' dedim. Kendi toparlamamı yaptım.

- Ben ifademde dedim ki 'Falan soyadlı kişiye ben güveniyorum bu arkadaşlar çok detaylı araştırma yapacaklar. Benim dosyama ilişik olarak atfediyorum' dedim.

- 25 Eylül'de ben gittim 2 hafta da onlar gitti. Bizim arkadaşlara sürekli telefon ettim. 'Gittiniz mi?' gitmediniz mi diye. 15 günde tamamen dokümanlar hazırlandı. 13 Ekim günü bu arkadaşlar gitti. 757 sayfaya imza atıp verdiler. 13 bin 99 sayfa da döküman verdiler.