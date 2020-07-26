‘Cübbeli Ahmet’ için dernek arazisinin imarı değiştirildi

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Çarşamba'da Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün onursal başkanı olduğu Hoca Ahmet Yesevi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ait yaklaşık 1000 metrekarelik parselin imarını değiştirmek için 2017 yılında başlayan süreçte sona gelindi.

Müftü Ali Mahallesi'nde “konut” imarı taşıyan derneğe ait 1000 metrekarelik alanın “Sosyal Kültürel Tesisler” alanı ilan edilmesi için 2017 yılında İBB'ye plan değişikliği başvurusu yapılmıştı.

'Sosyal kültürel tesis alanı' ilan edildi

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, mülkiyeti dernekte bulunan kayıtlı taşınmazların, dernek işleri doğrultusunda kullanılmak üzere “Sosyal Kültürel Tesis Alanına” alınması talebi ile İBB tarafından plan değişiklikleri hazırlandı.

Plan değişikliği ile 1000 metrekarelik parsel “sosyal kültürel tesis alanı” ilan edildi. Yapılacak binanın yüksekliği de 15,50 metre olarak belirlendi.

AKP-MHP oylarıyla kabul edildi

Parseller, tarihi yarımada sınırları içinde bulunduğu için yasa gereği değerlendirilmek üzere koruma kurullarına gönderildi. Kurul süreci de tamamlandı ve İBB Meclisi Temmuz ayı oturumlarında plan değişikliği tekrar gündeme alındı. İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 3 Mart 2020 tarihli onayı doğrultusunda plan değişikliği de uygun bulundu.

Daha önceki plan değişikliği kararlarına da katılmayan CHP grubu, son karara da “hayır” oyu kullandı. Cübbeli Ahmet Hoca'nın derneğine ait olan arazinin imarı, çoğunluğu elinde bulunduran AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi. 2005 yılında kurulan dernek, 25 Mayıs 2015 tarihinde “kamu yararına çalışan dernek statüsü” kazandı.