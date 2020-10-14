CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek

CTP'de akşam saatlerinde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı sonrası alınan karar, yazılı olarak da açıklandı.

CTP'nin kurulduğu günden itibaren Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini, kültürünü geliştirerek geleceğe taşıması, sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlaması ve Kıbrıs sorununun federal temelde kapsamlı çözüme ulaştırılması çerçevesinde bir siyaset izlediği belirtildi.

Açıklamada, "CTP Parti Meclisi, bu çerçevede 18 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde yarışacak 2 aday arasında, bu ilkeler doğrultusunda görev yapacağını açıklamış Sayın Mustafa Akıncı'yı destekleme kararı almıştır" ifadesi kullanıldı.

CTP Parti Meclisi'nden Akıncı'ya destek kararı!



CTP Meclisi, bu akşam gerçekleştirdiği toplantıda, ikinci turu gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı'yı destekleme kararı aldı.https://t.co/0xWs7yh5pY pic.twitter.com/jS2495BDHw — CTP (@CTP_Kurumsal) October 13, 2020