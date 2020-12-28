Cristiano Ronaldo'ya '21. yüzyılın en iyi futbolcusu' ödülü

Aralarında eski futbolcu ve teknik direktörlerin de olduğu 23 kişilik jüri ile dünya çapında taraftar oylarıyla belirlenen 2020 Küresel Futbol Ödülleri, Dubai'de gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, Lionel Messi, Muhammed Salah ve Ronaldinho'yu geçerek "yüzyılın futbolcusu" ödülünü kazandı.

🏆 🇵🇹 Cristiano Ronaldo presented with the ⁣PLAYER OF THE CENTURY⁣ 2001-2020⁣ Globe Soccer Award, by HH Sheikh Mansoor Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum — Chairman of Dubai Sports Council, at tonight’s gala pic.twitter.com/DK3B3My5t6 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

Organizasyonda, İspanya'nın Real Madrid kulübü, "21. yüzyılın takımı", Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola "21. yüzyılın teknik direktörü" ödülüne sahip oldu.

"Yılın takımı" ödülü Bayern Münih'e verilirken, takımın golcüsü Robert Lewandowski "yılın futbolcusu", antrenörü Hans-Dieter Flick ise "yılın teknik direktörü" seçildi.

Törende, eski İspanyol kaleci Iker Casillas ve Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye "kariyer ödülü" verildi.