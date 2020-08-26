CPS tekstil işçileri greve gidiyor

Mercedes, Volkswagen, Audi gibi markalar için araba koruma kılıfı üreten CPS tekstil fabrikasında patronun toplu sözleşmeye yanaşmaması üzerine grev kararı alındı.

Deriteks sendikasına bağlı işçiler, talepleri karşılanmazsa cuma günü greve gidecek. Deriteks, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "CPS Automotive Tekstil firmasında toplu sözleşme sürecinde arabuluculuk sürecinde de anlaşma olmaması üzerine sendikamız grev kararını alarak işyerinde ilan etti" diye yazdı.

CPS’de Grev Kararı Asıldı!



CPS Automotive Tekstil firmasında toplu sözleşme sürecinde arabuluculuk sürecinde de anlaşma olmaması üzerine sendikamız grev kararını alarak işyerinde ilan etti.#YaşasınGrevimiz#BirlikMücadeleZafer pic.twitter.com/OWUOLHKxqI — DERİTEKS SENDİKASI (@deritekssendika) August 18, 2020

Fabrika önünde bir araya gelen işçileri Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tuzla ilçe örgütü de yalnız bırakmadı. TKP'liler bu sabah işçilere bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.