CPS tekstil işçileri fabrikaya grev pankartını astı

Mercedes, Volkswagen, Audi gibi markalar için araba koruma kılıfı üreten CPS tekstil fabrikasında Deriteks sendikasına bağlı çalışan işçiler, talepleri karşılanmadığı için greve çıktı. İşçiler fabrikanın iki kapısına grev pankartı astı.
Mercedes, Volkswagen, Audi gibi markalar için araba koruma kılıfı üreten CPS tekstil fabrikasında patronun toplu sözleşmeye yanaşmaması üzerine grev kararı alındı.
Ocak ayında toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştı. Ancak pandemi nedeniyle görüşmeler askıya alınmıştı.
Patron yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine gelmedi. Deriteks Tuzla Şube Başkanı Binali Tay ve Deriteks Genel Başkanı Musa Servi konuştu.
''Yaşasın sınıf dayanışması'', ''İşçilerin birliği sermayeyi yenecek'' ve '' Sözleşme yoksa üretim yok'' sloganları atıldı.