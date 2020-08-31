CPS işçileri mücadeleye devam ediyor: Biz kazanacağız

İstanbul'da Tuzla Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi’nde bulunan CPS Automotive Tekstil fabrikasında Ocak ayında başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri pandemi nedeniyle kesintiye uğramıştı. Temmuz ayında yeniden başlayan görüşmelerde ise patronun masaya gelmemesi üzerine grev aşamasına dek gelinmişti. Geçtiğimiz günlerde greve çıkan CPS Tekstil işçilerini bugün Türkiye Komünist Partisi destek olmak için ziyaret etti.

Tuzla Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi önünde gerçekleştirilen ziyarette sıkça "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" ve "CPS işçisi yanlız değildir" sloganları atıldı.

Ziyaret sırasında CPS işçileri kararlı olduklarını, bu pandemi sürecinde birlikteliğin ve haklarımız için mücadele etmenin daha fazla gerektiğini dile getirdiler. Özellikle pandeminin etkisiyle işçi sinifinin bir çok saldırıya maruz kaldığını belirten işçi, mücadelede kararlı olduklarını ve bunu sadece kendileri için işleyen bir süreç olmadığını vurguladı.

Ziyarette Türkiye Komünist Partisi İstanbul örgütü adına söz alan Hilal Ateş, bu düzenin işçiler için her zaman olağanüstü olduğunu, işçilerin normalinin ancak sosyalizmle geleceğini vurguladı. Patronların örgülülüğüne dikkat çeken Ateş, örgütlü patronlara karşı örgütlü bir işçi sınıfının gerekliliğine ve pandemi koşullarında CPS işçisinin verdiği mücadelenin önemini vurguladı.

CPS işçilerine ziyaretçi engeli

CPS Fabrikasi önünde işçilerle buluşmak için Serbest bölgeye gelen TKP'liler güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı. Yapılan görüşmeler sonucu Serbes Bölge yönetimi fabrikanın iletmediği isimlerin alınamayacağını, normal şartlarda içeri girebileceklerini ancak bu dönemin normal bir dönem olmadığını belirtti.

İşçileri ziyaret için gelen Türkiye Komünist Partisi üyelerinin içeri alınmaması üzerine grevdeki işçiler Tuzla Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi girişine gelerek TKP üyelerini karşıladı.

Ziyaret sonunda TKP'liler CPS işçilerinin her zaman yanlarında olacaklarını belirttiler.