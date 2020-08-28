CPS işçileri kararlı: Artık dönüş yok

Deriteks sendikasının örgütlü olduğu CPS Automotive Tekstil işyerinde bu sabah asılan grev pankartı, Covid-19 sürecinde mücadeleyi sürdürmenin önemini bir kez daha gösterdi. İstanbul’da, Tuzla Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi’nde bulunan fabrikada Ocak ayında başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri pandemi nedeniyle kesintiye uğramıştı. Temmuz ayında yeniden başlayan görüşmelerde ise patronun masaya gelmemesi üzerine grev aşamasına dek gelinmişti. CPS işçileri, masaya gelmeyen patrona yanıtlarını bu sabah astıkları grev pankartıyla verdi.

Pankartın asılması öncesinde kısa bir konuşma yapan Deriteks Tuzla Şube Başkanı Binali Tay, “Tüm dünyada olduğu gibi, burada da işçilerin emeği sömürülüyor. Emeğimizi sömüren CPS işverenine diyoruz ki, ya masada çözersiniz, ya da biz sınıf dostlarımızla birlikte mücadeleyi büyütürüz” dedi.

Servi: Sermaye pandemiyi kâra dönüştürmeye çalışıyor

Tay’ın ardından söz alan Deriteks Genel Başkanı Musa Servi ise sözlerine, “Pandemi sürecinde grev de nereden çıktı diye sorabilirsiniz” diye başladı. Sermaye kesiminin pandemiyi kâra dönüştürmeye çalıştığına dikkat çeken Servi, Covid-19’un sıkıntısını işçilerin yaşadığını söyledi. Hükümetin, Covid sürecini bahane ederek, toplu sözleşme yapma yetkilerini askıya aldığı dönemi hatırlatan Servi, bunun ardından bir de kısa çalışmanın yaygınlaştırıldığının, ücretsiz izin uygulamalarının yasal hale getirildiğinin altını çizdi. Servi, sendika ve konfederasyonların önemli bölümünün bu tabloya ses çıkarmadığına dikkat çektiği konuşmasında, şunları söyledi: “Biz deri sendikası olarak, yetki sorunu yaşamamıza rağmen tepki gösteriyoruz. ‘Çarklar dönsün’ diyorlar ama çalışanların sağlığı hiçe sayılıyor. İşçilerin gerekiyorsa 1-2 ay evde kalmaları ve ücretlerin işsizlik sigortası fonundan ödenmesi gerektiğini söylemiştik. Oysa şimdi o fondaki para işverenlere teşvik olarak veriliyor.”

‘Bu işin peşini bırakmayacağız’

Servi konuşmasında, Mercedes, Audi ve Volkswagen için koruyucu kılıf üretimi yapan CPS işçilerinin, uzun süredir büyük sıkıntılarla karşı karşıya çalıştığını hatırlattı. İşçilerin kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamaları dahil olmak üzere her türlü fedakarlığı yaptığını belirten Servi, “Ancak işveren, ortak hisse devrini bahane ederek masaya gelmiyor. Pankartımızı asıp, grev önlüklerimizi giyeceğiz. Ve mücadeleye devam edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

‘Yüzde 5 teklifinden sonra bizde film koptu’

Servi’nin konuşmasının ardından, alkış ve sloganlar eşliğinde grev pankartları fabrikanın ön ve arka girişlerine asıldı.

İşçilerin tamamının greve çıktığı fabrikada, Covid-19’un yarattığı olumsuzluklara rağmen işçilerin coşkulu ve kararlı duruşu dikkat çekti. CPS işçilerinden Fidan, konuya ilişkin olarak soL’a şöyle konuştu: “Patronun yüzde 5 teklif etmesinden sonra bizde film koptu. Üstelik teşviklerden de yararlandılar. Biz 1,5 yıldır bu süreci yaşıyoruz ve çok kararlıyız, hakkımız neyse alacağız. Ya hep beraber ineceğiz ya da hep beraber çıkacağız, artık dönüş yok.”

‘İşçi sınıfının dostlarından dayanışma bekliyoruz’

soL’a konuşan işyeri sendika temsilcisi Mustafa Öztürk, olayın sadece toplu sözleşmenin bağıtlanması olmadığını, işyerindeki huzursuzluğun ve işverenler arasındaki belirsizliğin işçilere yansımasının sona ermesini istediklerini söyledi.

“Böylesi bir dönemde sürdürdüğümüz mücadeleyi, Türkiye işçi sınıfına örnek olarak bir mücadele olarak görüyoruz” diyen Öztürk, çok uzun süredir baskı altında çalıştıklarını, işten çıkarmalar, pandemi öncesinde başlayan ücretsiz izin ve kısa çalışma uygulamalarıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Öztürk, dayanışmaya da vurgu yaparak şunları söyledi: “Grev, diğer eylem ve direnişlere göre çok daha fazla dayanışma gerektirir. İşçi sınıfının dostlarından, samimiyet, içtenlik, destek ve dayanışma bekliyoruz.”

Basın açıklaması, işçilerin türküler eşliğinde, sosyal mesafeye dikkat ederek çektikleri halaylarla devam etti.