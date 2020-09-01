CPS işçileri: #GREVİMİZKAZANDI 

Deriteks sendikası üyesi CPS işçileri grevlerinin dördüncü gününde sosyal medya hesaplarından kazandıklarını duyurdu. Ocak ayında başlayan toplu sözleşme görüşmeleri, sendikal faaliyetlerin Covid-19 gerekçesiyle askıya alınması nedeniyle yarım kalmıştı. Son süreçte de patronun masaya gelmemesi üzerine grev aşamasına gelinmişti. İşçiler patronun yüzde 5'lik zam ısrarına karşı başlattıkları grevin sonuç verdiğini, yüzde 16 ücret zammı ile yüzde 143 sosya haklarda artış sağlanarak anlaşmaya vardıklarını, ayrıntıları daha sonra paylaşacaklarını belirtti.

CPS işçileri sendikanın sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

''Sendikamızın CPS Otomotiv'de başlattığı GREVİMİZ 4. günde kazanımla sonuçlandı.

İşverenin % 5'lik zam ısrarına karşı #GREVİMİZ sonucu %16 ücret zammı %143 sosyal haklarda artış sağlanarak anlaşmaya varıldı. Ayrıntıları emek dostları ile paylaşacağız.''