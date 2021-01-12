Covid'li olduğunu gizlemişti: DT Genel Müdürü'nün oğlu hakkında yeni iddia

2020'nin son günlerinde Covid temaslısı olduğunu gizleyip sahneye çıkarak hastalığın İzmir Devlet Tiyatrosu'nda (DT) 50 kişiye yayılmasına sebep olduğu ve oyun ekibinden Ali Cem Köroğlu'nun ölümünde ihmali olduğu nedeniyle soruşturma konusu olan DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un kurumda oyuncu olan oğlu Akın Kurt hakkında yeni iddialar gündeme geliyor.

Kültür Bakanlığı'nın bugün internet sitesinde özel tiyatrolara 2021 yılında yapacağı teşvikleri açıklaması üzerine teşvikten yararlanan "geleneksel tiyatrolar" listesinde Akın Kurt'un "Karagöz Astrolog" adlı oyununun da olduğu belirtildi. Akın Kurt ve oyununun ismi teşvik alanların dökümünün yapıldığı listede de görülüyor.

Ali Cem Köroğlu' nun Covid 19'dan ölümünün ardından ortaya çıkan skandal sebebiyle, kurumun Cumhurbaşkanlığı tarafından atanmış genel müdürü olan babası Mustafa Kurt'la beraber Akın Kurt hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma halen devam ederken geçtiğimiz hafta, bu defa kurum çalışanları hakkında sosyal medya paylaşımlarını sebep göstererek korkutma soruşturmaları gündeme geldi.

Kurum 2020 yılının başında yürürlüğe giren yeni sözleşmeler uyarınca sözleşmeli ve kadrolu personelinin dışarıda iş yapmasını özel izne bağladığı ve kurum dışı ticari kişilik oluşturmayı yasakladığı halde Akın Kurt'un teşvikten yararlandığı iddiası gündeme yeni sorular getireceğe benziyor.

2020 yılındaki teşviklerin verildiği kişi ve kurumlar arasında yandaş ve kültür sanat alanıyla ilişkili olmayan şirketler olduğu iddiası da salgın gündemi boyunca tartışıldı. Geçen yıl 20 milyon lirayı aşan teşvikleri alanlar arasında alanla ilişkisi olmayan/sahte şirketler, şaibeli kişiler bulunduğu basına yansıdı.

Alanda gerçekten üretim yapan pek çok tiyatro ve tiyatrocunun ise vergi borcu ve istenen koşulları sağlayamaması nedeniyle teşviklerden faydalanamadığı, kimi salonların kapanmak zorunda kaldığı biliniyor.