Covid'den ölmek yasak

Covid-19 nedeniyle gerçekleşen ölümlerin gerçek sayıları konusundaki tartışmalar bitmiyor. Öte yandan aslında tartışılacak bir şey yok: Sadece açıklanan sayıların değil, açıklanmayan yani sağlık yönetiminin topladığı ama kamuyla paylaşmadığı sayıların da gerçeği yansıtma şansı yok.

Son olarak Fatih Altaylı'nın köşesinde yayımladığı bir 'sağlıkçı mektubu' da bu tablonun bir parçası. Altaylı'ya gelen mektupta ağır Covid-19 vakası olarak acil servise başvuran ve onbeş günün sonunda durumu ağırlaşarak solunum cihazına bağlanan bir hastanın ölümünün Covid-19 olarak kayda geçirilmediği anlatılıyor. Bu hastanın ölümü "bulaşıcı olmayan hastalıktan doğal ölüm" olarak kayda geçirilmiş. Zira hastanın ölümü Covid-19 enfeksiyonunun ortadan kalktığı bir noktada gerçekleşmiş.

Tıp gerçeği biliyor, bakanlık bilmezden geliyor

Oldukça basit bir gerçeği sağlık yönetimi görmezden geliyor. Daha doğrusu sıra "gerçek" bilgileri toplamaya gelince bu gerçek yok sayılıyor: Covid-19 enfeksiyonunun asıl ağır sonuçları bu enfeksiyonla yıpranan organların başka antijenler (hastalık yapıcılar) tarafından hedef alınmasıyla gerçekleşiyor.

Çok kabaca, Covid-19 vücuda giriyor. Bu şu demek: Yeterli miktarda virüs kendisini kopyalatarak yayılmasını sağlayacak şekilde hücre çekirdeklerine girmeyi başarıyor. Ve "yabancı" mikroorganizmalarla savaşan bağışıklık sistemi yayılmayı durduramıyor.

Covid-19 enfeksiyonu böylece başlıyor.

Covid-19 enfeksiyonu, farklı organ ve dokularda harabiyete yol açıyor. Akciğer, damarlar yani dolaşım sistemi vs.

Konumuz açısından önemli nokta şu: Pek çok örnekte bu enfeksiyonun kendisi doğrudan yıkıma yol açmıyor. Verilen hasar sonucu başka antijenlere bağlı enfeksiyonlar başlıyor.

Bu yüzden Covid-19'un standart başlangıç tedavisi antiviral ilaçlarla yürütülürken ağırlaşan pek çok vakada bakteri hatta mantar enfeksiyonlarıyla mücadele ediliyor, antibiyotikler kullanılıyor.

Teknik olarak Altaylı'nın aktardığı türden örneklerde ölüm Covid-19 enfeksiyonunun sürdüğü doku ve organların iflasıyla değil başka enfeksiyonlar sonucunda gerçekleşmiş oluyor.

Tabii buna eklenmesi gereken bir nokta daha var: Ağır vakaların bazılarında ölüm gerçekleşmeden önce PCR testi yapılmamışsa burda da ölüm Covid-19'la ilişkilendirilmiyor! Ölümün ardından alınacak sürüntülerle test yapılması tıbbi olarak mümkün ama bu da mümkün olmuyor.

Öte yandan aslında hastalık Covid-19 ve ölüme kadar götüren de bu hastalık!

Ölüm nedeninin "Zatürre" olarak işlenmesi salgınla ilgili gerçeklerin gizlenmesinden başka bir anlam taşımadığı gibi teknik olarak da doğruyu yansıtmıyor.

Bu konu yeni de değil. Salgının ilk günlerinden beri Covid-19 ölümleriyle ilgili veriler tam olarak bu yanlışla toplanıyor. Mart ayında Covid-19 cenazelerinin başka bulaşıcı hastalıklardan farklı şekilde özel önlemler alınarak yapılmasına son verilmişti. Teknik olarak yanlış değildi: Covid-19 enfeksiyonu sonucu ölmüş kişinin cenazesinin virüsün bulaşıcılığı açısından özel bir risk taşımadığı pekala söylenebilir. Öte yandan bu kararın asıl nedeninin yine salgınla ilgili gerçekleri hem sayısal hem de toplumsal olarak gizleme ihtiyacı olduğu çok açık.

'Covid-19 Türkleri öldürmüyor'

Ortaya trajikomik bir durum da çıkıyor: Türkiye şu anda dünya üzerinde virüsün ölümcüllüğünün en az olduğu ülke! Hasta sayısı, vaka sayısı skandalının sonunda geniş anlamlı vaka sayılarının milyon seviyesinde açıklanmasıyla birlikte Covid nedenli ölümlerin vaka sayılarına oranı dünyada görülmeyen bir seviyeye gerilemiş oldu.