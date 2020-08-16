‘Covid tanılı sağlık çalışanı bile çift maskeyle çalıştırıldı': Sağlıkçılar artık çok öfkeli

AKP’nin patronların talebiyle başlattığı ‘normalleşme’ hamlesi salgındaki tablonun yeniden ağırlaşmasına neden olurken, sağlıkçılar salgınla mücadelede zor günler yaşıyor.

Salgının başından bu yana büyük fedakarlıkla mücadele eden sağlık emekçilerinden onlarcası hayatını kaybederken, yüzlercesi de bu süreçte salgına yakalandı.

‘Bakanın açıkladığı veriler yok hükmünde’

Sağlık emekçilerinin sorunlarının giderek arttığı son dönemdeki tabloya ilişkin soL’a açıklamalarda bulunan Genel Sağlık-İş Başkanı Zekiye Bacaksız, Bakan Fahrettin Koca’nın açıkladığı günlük verilerin yok hükmünde olduğunu, sürecin hiçbir şekilde şeffaf olarak yürütülmediğine dikkat çekti.

‘Çocuklar ölüyor, bakan sadece tweet atıyor’

“Çorum’da bir sağlık personeli mesaiye gittiğinde çocuklarını komşusuna bırakmak zorunda kaldı ve çıkan yangında çocukları hayatını kaybetti. Salgının en başından bu yana bu konuya dikkat çektik, bakımevi ve kreş talebinde bulunduk. Bu taleplerin yerine getirilmemesinin telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olabileceğine işaret ettik” diyen Bacaksız, dedikleri gibi de olduğunu, ölen çocukların sorumlusunun bakanlık olduğunu ama karşılığında sadece tweet atıldığını gördüklerini ifade etti.

“Bakan ‘üzüldüm’ diyor. Bir bakanın görevi bu mu?” diye soran Bacaksız, sağlık emekçilerinin artık bunu duymak istemediğini dile getirdi.

‘Sağlık emekçileri bitmeyen bir girdabın içinde’

Bölgelerden aldıkları bilgiye göre salgının giderek yayıldığını, sağlık emekçilerinin giderek daha da yalnızlaştığını dile getiren Bacaksız, “Hep aynı ekipler, ailemizi dahi göremiyoruz, tükendik, ne izin var ne de dinlenme, sürekli bitmeyen bir girdabın içinde boğuluyoruz diyorlar. Üstelik zaten var olan sorunlar, ücret adaletsizliği de giderek can sıkıcı bir hal almaya başladı. Bakanlıktan ise en ufak bir çözüm açıklaması yok” dedi.

‘Bakanlığın politikaları artık öfke yaratıyor’

Pandeminin başında sağlık çalışanı sayısının yetersiz olduğunu söylediklerini, özlük hakları taleplerini dile getirdiklerini ancak bu taleplerinin hepsinin kayıtsızlıkla karşılandığını işaret eden Bacaksız, “Bakanlığın politikaları sağlık çalışanlarında artık öfke yaratıyor. Hem ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşıyorlar hem büyük bir risk altında çalışıyorlar hem de hiçbir talepleri dikkate alınmıyor” diye konuştu.

‘Tanı aldığında çift maskeyle çalışmaya zorlanıyor’

“Sağlık çalışanlarımız tanı aldığında durumu ağır değilse çift maskeyle çalışmaya zorlanıyor” diyen Bacaksız, “Bu hem sağlık personelinin sağlığı hem de bulaş kaynağı olarak gelen hastalar açısından da çok tehlikeli. Bu ne insani, ne bilimsel, ne de ahlaki” ifadesini kullandı.

‘Sağlık çalışanlarını canını koruyamıyor, hayatları altüst oldu’

Pandemi günlerinde bile sağlık çalışanlarının sorunlarını konuşmayan bir sağlık bakanıyla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Bacaksız, “Böyle bir yönetme şekli olmaz, her akşam tablo açıklayarak mı yönetilecek? Üstelik bir de sağlık emekçilerini paracı olmakla suçluyorlar, böyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Sağlık çalışanları artık istifa ediyor, canını koruyamıyor, yaşamı altüst, geçinemiyor, insanlar bir çıkmaza girdi, bunu düzeltmesi gereken iktidar ama tablo ortada” dedi.