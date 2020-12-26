Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasına yönelik önerge reddedildi

CHP, "Virüse maruz kalan sağlık çalışanlarının meslek hastalığı kapsamına alınabilmeleri amacıyla" Meclis Araştırması Önergesi verdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP'li Tekin Bingöl, "Sağlık Komisyonu Başkanı mutabakatın olduğunu ve olumlu bir görüş beyan etti. Cumhurbaşkanı da bu konuda düşüncesini açıkladı ama gelin görün ki birkaç gün geçti, bir genelge yayınlandı Sağlık Bakanlığı tarafından. Akıllara zarar bir genelge. Genelgenin içeriğinde hastalıkla illiyet bağı aranıyor; vazife malulü sayılmak isteniyor. Bu iktidarın bir tavrı var, bu tür olaylarda iki yaklaşım gösteriyor: Ya zamana yayıp çürütüyor ya da ipe un serip sulandırıyor. Şimdi işte meslek hastalığıyla ilgili yapılmak istenen de bu; sulandırılıyor” dedi.

Bingöl, “Şimdi illiyet bağı aranıyor da ya, böyle bir anlayış olabilir mi? ‘Hasta olan sağlık emekçisi, hastalığını yani o virüsü çalıştığı ortamda kaptığını ispat edecekmiş.’ Sağlık Bakanlığı böyle bir şeyi tespit edecek bir yöntem mi buldu, bizim haberimiz yok. Nasıl böyle bir şey olabilir? O sağlık emekçileri sadece ev ile hastane arasında mekik dokuyor" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından CHP'nin verdiği grup önerisi, AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.