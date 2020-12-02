'Covid-19'un Çin'den önce ABD'de yayılmış olması muhtemel'

İlk kayıtlı vakaya Çin'in Vuhan kentinde geçtiğimiz yılın Aralık ayının sonunda rastlanan yeni koronavirüs SARS-CoV-2'nin daha öncesinde ABD'de dolaşımda olabileceğine dair yeni bir rapor yayımlandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Amerikan Kızıl Haçı tarafından yapılan araştırmalar, Çin 31 Aralık 2019'da ilk vakalarını bildirmeden önce bile ABD'deki insanların yeni koronavirüs enfeksiyonu geçirmiş olma ihtimallerinin yüksek olduklarını gösterdi.

Resmi olarak ABD'deki sağlık görevlileri ilk Covid-19 hastasını 19 Ocak 2020'de kaydetti, ancak Clinical Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir makaledeki bulgular, virüsün bundan önce ABD'de dolaşmış olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, 13 Aralık 2019 ile 17 Ocak 2020 tarihleri arasında Amerikan Kızıl Haçı tarafından dokuz ABD eyaletinde yapılan yaklaşık 7 bin 389 rutin kan bağışı örneği üzerinde çalıştılar. Bunların 106'sında, bir kişinin virüsle temas ettiğine işaret eden Covid-19 antikorlarının üretildiğinin sonucuna varıldı.

Bu, koronavirüsün ABD'de doğrulanmış ilk vakasını görmeden bir ay önce ve Çinli yetkililerin Vuhan kentindeki enfeksiyonu açıklamasından haftalar önce ABD'de var olabileceği anlamına geliyor.

2019'un sonlarında ABD genelinde hastane verilerinin analizi de, çoğu "ağır öksürük" ve diğer şiddetli solunum semptomları olan grip hastalarında bir artış olduğunu gösterdi.

Antikor tespiti, SARS-CoV-2 enfeksiyonu sırasında hayati klinik bilgiler sunmakta. Bulgular, Covid-19 hastalarının tanı ve yönetiminde rutin serolojik test uygulaması için güçlü deneysel destek sağlamakta.