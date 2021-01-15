Covid-19'dan yaşamını yitiren hekimin çalıştığı ASM önünde saygı duruşu

İstanbul Bahçelievler'de Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan doktor Hasan Erdoğan, koronavirüs nedeniyle önceki gün yaşamını yitirdi.

Erdoğan'ın görev yaptığı Zafer Mahallesi’nde bulunan Yenibosna Aile Sağlığı Merkezi önünde bu sabah toplanan meslektaşları saygı duruşunda bulundu.

İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla gerçekleştirilen saygı duruşu etkinliğine çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı katıldı. Törende “Artık Yeter! Ölmek Değil Yaşamak İstiyoruz” pankartı ve Dr. Hasan Erdoğan’ın resimleri taşındı.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip yaptığı konuşmada "Kaybettiğimiz Dr. Hasan Erdoğan’ı saygıyla anıyoruz. İstanbul’da 39. Hekim arkadaşımızı kaybettik. Eylül ayı başından itibaren hızla artan vaka sayıları gizlendi, ardından 30 bine ulaştığı söylenip kısmi yasaklar getirildi. Ancak bütün uyarılarımıza rağmen çok geç ve yetersiz önlem alındı. Bu sebeple bugün günde 200-250 vatandaşımızı kaybediyoruz. Bu tablonun sorumlusu gerekli tedbirleri zamanında almayan iktidardır. Ne yazık ki sağlık çalışanları bu süreçte çok kayıp verdi" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Dr. Hasan Erdoğan için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.