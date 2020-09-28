Covid-19'dan ölen Recep Gökçe yer olmadığı için Konya'ya sevk edilmiş

Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait linyit ocağını 28 Ekim 2014 tarihinde eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi yaşamını yitirdi. Faciada oğlunu kaybeden ve cenaze töreninde giydiği yırtık lastik ayakkabısıyla hafızalara kazınan Recep Gökçe, dün Covid-19 nedeniyle 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Gökçe'nin koronavirüse 5 gün önce yakalandığı ve Ermenek Devlet Hastanesi'ne yatırıldığı söylendi. Halk TV'den Ali Ağın'ın haberine göre, daha sonra hastanenin yoğun bakımında yer olmadığı gerekçesiyle Konya'ya sevk edildiği burada da yaşamını yitirdiği öğrenildi.

'Yer yok deyip Konya'ya yolladılar'

Recep Gökçe'nin bacanağı Ömer Yıldız, "Recep'i hastalanınca hemen Ermenek Devlet Hastanesi'ne yatırdılar. Burada 3 gün tedavi gördükten sonra durumu kötüleşti. Yoğun bakımda yer yok diyerek bizi Konya'ya yolladılar. Orada da Recep vefat etti. Ailenin geri kalanı da koronavirüse yakalandığı için bütün işlemlerle ben ilgilendim. Eşi Ayşe Gökçe, iki oğlu ve bir gelini de korona çıktı" dedi.

İktidarın "şehitlik unvanı" vereceğini açıkladığı Ermenek maden faciasında ölen işçilerin durumu sorulduğunda ise Yıldız, "Devlet bize hiçbir konuda yardım etmedi. 5 gün oldu hiç destek gelmedi. Şehitlik zaten olmadı ve bununla ilgili bir çalışma da yapılmıyor" dedi.