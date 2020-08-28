Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 17 milyonu geçti

Covid-19 verilerinin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 17 milyon 547 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (3 milyon 327 bin 990), Brezilya (2 milyon 908 bin 848), Hindistan (2 milyon 583 bin 63), Rusya (792 bin 561), Güney Afrika (531 bin 338), Peru (421 bin 877), Kolombiya (407 bin 121), Meksika (396 bin 758), Şili (377 bin 922) ve İran (316 bin 638) oldu.

Covid-19 vaka sayısının 24 milyon 532 bin 836’ya ulaştığı dünya genelinde, virüs nedeniyle şimdiye kadar 833 bin 135 kişi yaşamını yitirdi.