Covid-19'dan Brezilya'da 1254, Meksika'da 895, Hindistan'da 482 kişi daha yaşamını yitirdi

Koronavirüs (Covid-19) verilerinin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1254 kişi daha yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki toplam virüs kaynaklı ölü sayısı 66 bin 741'e, vaka sayısı da 45 bin 305 artarak 1 milyon 668 bin 589'a yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 895 artarak 32 bin 14'e ulaştı. Ülkede, Covid-19 vaka sayısı da 6 bin 258 artışla 268 bin 8'e çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise ülkede 482 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 642'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 22 bin 752 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı da 742 bin 417'ye çıktı.