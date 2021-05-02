Covid-19'a yakalandıktan 25 gün sonra yaşamını yitirdi, rapora 'bulaşıcı olmayan hastalık' yazıldı

Gazeteci ve İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin’in 59 yaşındaki kardeşi Cemal Küçükşahin Covid-19’a yakalandıktan 25 gün sonra yaşamını yitirdi.

Şükrü Küçükşahin, kardeşinin ölüm belgesine “bulaşıcı olmayan hastalık (doğal ölüm)” diye yazıldığını belirterek “Bu kandırmaca değil mi, devlet bize karşı buna neden ihtiyaç duyar? Neden bu aldatmaca?” diye tepki gösterdi.

Şükrü Küçükşahin Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“1- Acımızı derinden yaşadık, yaşıyoruz da... Ama devletin, acısını yaşayan bizlerle alay etmseni de hiç anlamıyoruz. Canımızı kaybettik, nasıl mı? COVİD testi pozitif çıktı. Filyasyon ekibi gereğini yaptı, evde kaldığı 4 günde.

2- Sonra hastaneye kaldırmak zorunlu oldu, nefes sorunu başlayınca. Hastanede önce yoğun bakıma alındı, sonra entübe edildi. Bu süreçte oksijen sorunu yaşadı, CRP oranları ve diğerleri bozuldu. Sitokin fırtınası da vurdu geçti.

3- Yani diğer tüm organlar zarar gördü; kalp durdu 10 dakika, örneğin. Uzatmayayım; daha önce hiçbir sağlık sorunu olmayan, bir organından şikayeti bulunmayan canım kardeşim Cemal’imi, testi pozitif çıktıktan 25 gün sonra kaybettik.

4- Peki ama devlet, bize verdiği ölüm raporunda, 'Bulaşıcı olmayan hastalık(doğal ölüm)' diyor!! PCR testi pozitif çıkan bir hastanın yaşamı, nasıl oluyor da ‘bulaşıcı olmayan doğal ölüm’le sonuçlanıyor? Biri açıklar mı bunu? Neden böyle yazılıyor?

5- Bu Coranavirüs enfeksiyonu değil de ne? Bu kandırmaca değil mi, devlet bize karşı buna neden ihtiyaç duyar?! Merhum kardeşimin yakını olarak da bir vatandaş olarak soruyorum; NEDEN BU ALDATMACA?”

Küçükşahin daha sonra ise şunları yazdı:

"Benim kardeşimin vefatıyla ilgili yaptığım; ağabeyi olarak, devletin bir anlayışını gündeme getirmek, sorgulamaktır. Muhatabım hastane de elinden gelen herşeyi yapan, çırpınan doktorlar da başhekimler de değil. Yanıtları da onlardan değil devletten bekliyorum vatandaş olarak."