Covid-19'a yakalanan Morales iyileşti

Bolivya'nın eski devlet başkanı Evo Morales, yaklaşık 10 gündür Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden bugün taburcu edildi. 12 Ocak'ta koronavirüse yakalanan Morales, Cochabamba'daki bir klinikte tedavi görüyordu. Morales'in son test sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Hastanede düzenlenen basın toplantısında konuşan Morales, hastalığı boyunca başağrısı ve öksürük nedeniyle boğaz ağrısı yaşadığını, tat ve koku kaybı gibi semptomlar göstermediğini söyledi.

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından istifa ederek sürgüne giden Morales, bir yıl sonra partisi Sosyalizme Doğru Hareket'in (MAS) seçimleri kazanmasının ardından 9 Kasım'da ülkesine dönmüştü.