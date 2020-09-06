Covid-19'a yakalanan aşçının yaptığı yemek 300 işçiye yedirildi, itiraz eden işçi işten çıkarıldı

Gaziantep Valiliği, 300 işçinin çalıştığı bir fabrikada Covid-19 testi pozitif çıkan aşçının yaptığı yemeğin dökülmek yerine işçilere yedirildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan bir aşçının koronavirüs testi pozitif çıktı. İddiaya göre, testi pozitif çıkan aşçının yaptığı yemek ise dökülmek yerine fabrikadaki 300 işçiye yedirildi. Duruma itiraz eden ve yaşanan olayları sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa Yılmaz adlı işçi ise, KOD-29'dan işten çıkarıldığını söyledi. Fabrika yetkilileri ise, iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

'Karantina uygulanmadı, bir kişi daha hastalığa yakalandı'

İHA'nın haberine göre yaşanan olayı anlatan ve duruma itiraz ettiği için işten çıkarıldığını iddia eden Mustafa Yılmaz, "Fabrikada çalışıyordum. 22 Ağustos 2020 tarihinde aşçımız Covid-19 testi için hastaneye gitmişti. Aşçımız test sonucu çıkmadan tekrar iş yerine gelip yemek yapmaya başlıyor. Bu yemeği yaptıktan sonra da test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıkıyor. Test sonucu pozitif çıkmasına rağmen bu yemeği bize yediriyorlar. Bu yemeği fabrikada çalışan 300 kişi yiyor ve bundan sonra karantina uygulanmadı. Yapılan o yemek 3 gün boyunca işçilere yedirildi ve aşçımızın yaptığı yemekten dolayı bir kişinin daha Kovid-19 hastalığına yakalandığı söylendi" dedi.

'İnsanları uyarmak sana mı kaldı' dediler

Fabrikada yaşanan bu durumu sosyal medya hesabından paylaştığını ve nedenle KOD-29 ile işten çıkarıldığını iddia eden Yılmaz, "Ben arkadaşlarımın sağlığı için bu olayı Whatsapp durumumda paylaştım. İnsanlar çoluk çocuk sahibi bir rahatsızlık, sıkıntı olmasın diye paylaştım. Bundan dolayı beni KOD-29 ile işten çıkardılar. Personel müdürlüğündeki bir yönetici bana, ‘İnsanları uyarmak sana mı kaldı?' dedi. Ben bu fabrikada 7 yıl özveri ile çalıştım, gecemi gündüzüme kattım. Pandemiden dolayı işten çıkarmak yasak olduğu için beni KOD-29 ile işten çıkarttılar. Tazminat ve ihbar hakkımı alamadım ve bana, ‘git mahkemeye ver ne halin varsa gör' dediler. Ben mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. İnsanların sağlığı ile oynamasınlar" diye konuştu.

Fabrika yetkilileri ise, aşçının koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğrularken, koronavirüs testi pozitif çıkan aşçının yaptığı yemeğin kimseye yedirilmediğini savundu. Fabrika yetkilileri Mustafa Yılmaz'ın "iş ahlakına aykırı davranışlar" nedeniyle işten çıkarıldığını, bu nedenle de "karalama yapmaya çalıştığını" iddia etti.

Soruşturma başlatıldı

Haberin sosyal medyada yayılmasının ardından Gaziantep Valiliği, konuya ilişkin soruşturma başlattı. Gaziantep Valiliği Özel Kalem Müdürü Aslan Tektaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır" dedi.