Covid-19 Yaratıcı İletişim Yarışması birinciliği Türkiye'den geldi

Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonu'nun (The Federation of the European Biochemical Societies) bu yıl özel olarak düzenlediği Covid-19 Yaratıcı İletişim Yarışması sonuçlandı.

Pek çok ülkeden katılımcıların yazı, karikatür ve videolarla katkıda bulundukları yarışmada birinciliğe Boğaziçi Üniversitesi'nde doktora eğitimini sürdürmekte olan Yiğit Kocagöz'ün 'Isolation Chronicles: Journey to the Lost Insitute' (İzolasyon Günlükleri: Kayıp Enstitüye Yolculuk) adlı çizgi romanı layık görüldü.

Covid-19 salgınının biyologların yaşamlarına olan etkisini mizahi dille anlatan hikaye, federasyonun salgın için özel olarak hazırladığı bilimsel dergide önümüzdeki aylarda basılacak.