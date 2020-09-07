Covid-19 vakaları artarken Hindistan günde 2,7 milyon yolcu taşıyan metro ağını açtı

Hindistan, Yeni Delhi’deki metro hatlarını yeniden hizmete açtı.

Yeni Delhi Televizyonunun (NDTV) haberine göre, dünyada ABD’den sonra en çok Covid-19 vakasının görüldüğü Hindistan, Yeni Delhi metro ağının hizmete kapatılmasının ardından 169 gün sonra tekrar ulaşıma açtı.

Günlük yaklaşık 2,7 milyon yolcu taşıyan metro ağına binecek yolcuların yeni açıklanan kurallara göre, vücut sıcaklığı tarama, sosyal mesafe şartı, daha az nakit para kullanımı gibi bazı salgınla mücadele tedbirlerine uyması gerekiyor.

Metro istasyonlarında Covid-19 önlemlerine uyulup uyulmadığı kameralar ve yerleştirilen çeşitli elektronik ekipmanla takip edilecek. Salgının yoğun olduğu bölgelerdeki metro durakları ise bir süre daha kapalı tutulacak.

Başkentteki metro ağını takiben bazı kentlerde de metro hatları hizmete girecek.

Dünyada ABD’den sonra en çok vakanın görüldüğü Hindistan’da toplam vaka sayısı 4 milyon 204 bin 613’e ulaştı. Ülkede bugüne kadar 71 bin 642 kişi Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybetti.