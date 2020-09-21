Covid-19 trafik kazalarının ölüm rekorunu kırdı

Salgının ilk günlerinde Covid-19'la ilgili yapılan bir karşılaştırma trafik kazalarıyla ilgiliydi. Trafik kazalarında ölenlerin sayısıyla yeni koronavirüs enfeksiyonu sonucu olarak yaşamını yitirenlerin sayısı karşılaştırılıyor ve zaman zaman "virüsün trafik kazaları kadar bile ölümcül olmadığı" söyleniyordu.

Bugün itibariyle ülkemizde 2020 yılında Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı trafik kazalarında ölenlerin en yüksek sayıya ulaştığı 2015 yılındaki trafik ölümlerini geçti.

TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre trafik kazalarında ölümlerin en yüksek sayıya ulaştığı yıl 2015 oldu. 2015 yılında 1 milyon 313 bin trafik kazası kayıtlara geçti ve bu kazalarda ölenlerin sayısı 7530 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı "resmi istatistiklere" göre Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısıysa bugün itibariyle 7574'e ulaştı.

Bakanlığın açıklamaların gerçek sayıları yansıtmadığı, hem vaka sayılarının hem de ölümlerin bakanlığın açıkladığının çok üzerinde olduğu biliniyor.