'Covid-19 test ücreti geri alınabilir'

Koronavirüs testi için özel sağlık kuruluşlarının vatandaştan en fazla 250 lira alabileceği duyuruldu. İstanbul Tabip Odası Yöneticisi Dr. Güray Kılıç ise özel sağlık kuruluşlarında ücret alınan yurttaşların ödedikleri ücretleri geri alabileceğini söyledi.

Özel sağlık kuruluşlarında 500 lirayı aşan test ücretleri gündeme oturdu. Tepki çeken ücretler üzerine Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, katma değer vergisi (KDV) ve S908116 kodlu COVID-19 (SARS-CoV-2) izolasyonu işlem bedeli dahil olmak üzere S908115 kodlu COVID-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR test bedelinin 250 lira olduğunu açıkladı.

İzmir Tabip Orası Üyesi Dr. Ergün Demir, ANKA’ya yaptığı değerlendirmede Bakanlığın yurttaşlara "turist tarifesi" uyguladığını açıkladı. Demir, Bakanlığın açıkladığı bu ücretin sağlık turizmi kapsamında Türkiye’ye gelen kişilerden alınan ücretle eşitlendiğini vurgulayarak, “Sağlık Bakanlığı kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesine ‘Kişilerin talepleri üzerine yapılacak olan Covid-19 RT PCR testleri’ cümlesi ekleyerek test yaptırmak isteyen vatandaşlarımızı bu şekilde turist tarifesine koymuştur” dedi.

'Cumhurbaşkanlığı kararına göre ücret alınamaz'

Demir özel sağlık kuruluşlarının yurttaşlardan test ücreti almasının yasal olmadığı görüşünde ve bunun gerekçesini şöyle açıkladı:

“Kamu veya özel hiçbir hastane/ sağlık kuruluşu Covıd-19 testleri için hiçbir vatandaştan 2399 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 9 Nisan 2020 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre yasal olarak ücret alamaz. PCR test ücreti ancak ülkemizde geçerli herhangi bir sosyal güvencesi veya sağlık hizmetlerinden yararlanmada muafiyet kararı bulunmayan yabancı uyruklu kişilerden ve genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında olduğu halde sağlık hizmet bedelini kendisinin ödeyeceğini beyan eden kişilerden alınır.”

'SGK, test pozitifse ödeme yapıyor'

İstanbul Tabip Odası Yöneticisi Dr. Güray Kılıç ise özel sağlık kuruluşlarının Cumhurbaşkanlığı Kararı’nı uygulamadığını söyledi. Kılıç, SGK’nın kamu ve özeldeki koronavirüs testlerinin ücretini ödemek zorunda olduğunu vurgulayarak, “Ancak özel sağlık kuruluşlarına gerek yoğun bakım pandemi bakım ücreti gerekse Covid-19 test ücretleri ancak hastanın PCR testi pozitifse ödenmekte, negatifse ödeme yapılmamaktadır. Birçok özel laboratuvar ve sağlık kuruluşu Covid-19 test işlemlerini gelir kapısı haline getirerek kontrolsüz ve uygunsuz işlem yapabilmektedir. Vatandaşlardan 250- 500 lira arasında değişen miktarlarda PCR test ücreti alınmaktadırlar” diye konuştu.

'Dilekçeyle ücret geri alınabilir'

Kılıç özel sağlık kuruluşlarında ücret alınan yurttaşların ödedikleri ücretleri geri alabileceğini vurgulayarak, yapılması gerekeni şöyle anlattı:

“Kamu veya özel hiçbir sağlık kuruluşu Covid-19 testleri için 2399 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 9 Nisan 2020 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre Covid-19 öntanı/tanılı hastalardan hiçbir suretle yapılacak herhangi bir işlem/ girişim /tetkik/tahlil için ilave ücret alamaz. Genel sağlık sigortası hak sahipleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden test ücreti, ilave ücret adı altında para istenmesi durumunda; CİMER ve SGK İl müdürlüğüne şahıs ödemeleri bölümüne iletilmek üzere 13 Nisan 2020 tarihli ve 2399 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki ve 9 Nisan 2020 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri belirtilerek dilekçe yazmak ve dilekçeye sağlık kuruluşundan verilen fatura veya kredi kartı ekstresini ek olarak vermek gerekmektedir.”